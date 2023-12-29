مستوطنون يقتحمون نبع قريوت جنوب نابلس

فلسطين اليوم

اقتحمت مجموعة من المستوطنين، اليوم الجمعة، نبع المياه في قرية قريوت، جنوب نابلس.

وأفاد الناشط في مقاومة الاستيطان بشار قريوتي، بأن مستوطنين اقتحموا النبع بحماية جنود الاحتلال الإسرائيلي، وأدوا طقوسا تلمودية في المكان.

يذكر أن المستوطنين يقومون بشكل أسبوعي باقتحام نبع المياه، بحماية جنود الاحتلال الذين يطلقون الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، الذين يحاولون التصدي للاقتحام.