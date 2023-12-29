إصابة فتى برصاص الاحتلال الحي في كفر قدوم شرق قلقيلية

فلسطين اليوم

أصيب طفل بالرصاص الحي، والعشرات بالاختناق، اليوم الجمعة، خلال قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مسيرة بلدة كفر قدوم شرق قلقيلية.

وعقب انطلاق المسيرة الأسبوعية، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة، وأطلقت الرصاص الحي، وقنابل الصوت، والغاز السام المسيل للدموع، صوب المشاركين، ما أدى إلى إصابة فتى (16 عاما)، بالرصاص بالبطن، جرى نقله الى مستشفى قلقيلية لتقي العلاج.

وأصيب عشرات المواطنين بالاختناق، جراء استنشاقهم الغاز السام المسيل للدموع، عولجوا جميعهم ميدانيا.