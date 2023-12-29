جيبوتي: لم ندن عمليات "الحوثي" لأنها إغاثة للفلسطينيين

فلسطين اليوم

قالت وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، إن بلاده لم تدن عمليات جماعة أنصار الله الحوثي في البحر الأحمر؛ لأنها تنظر إليها على أنها عمل إغاثي للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

وأضاف في تصريحات مصورة، أن "علينا كلنا دعم فلسطين؛ لأن الأخ يدعم أخاه ولو بأضعف الإيمان، وجيبوتي لا تدين العمليات اليمنية؛ لأنها واجب أخوي".



وشدد على أن بلاده "منذ بدء (الحوثيين) عملياتهم العسكرية ضد الاحتلال الإسرائيلي، لم تقم بجشب أو إدانة تلك الهجمات، ولم تتحدث عن الأمر، ولم تعارض ولم تلق باللوم على اليمن؛ لأنها خطوات صحيحة".



وحول التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة لمواجهة "الحوثيين"، قال يوسف، إنهم يتحفظون على المشاركة في قوة البحر الأحمر التي شكلتها واشنطن، حيث سيضر توقف التجارة البحرية في باب المندب باقتصاد البلاد وجميع دول المنطقة، موضحا أن "اقتصاد جيبوتي يعتمد على التجارة البحرية".