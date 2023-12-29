تشيّع جثمان الشهيد محمد الجندي في الخليل

فلسطين اليوم

شيّعت جماهير غفيرة في محافظة الخليل، اليوم الجمعة، جثمان الشهيد محمد صايل الجندي (38عاما)، الذي ارتقى متأثرا بإصابته برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، قرب حاجز النفق العسكري المقام على أراضي المواطنين غرب مدينة بيت لحم.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى أبو الحسن القاسم في بلدة يطا، وصولا إلى منزل عائلة الشهيد في منطقة خلة صالح، حيث ألقيت عليه نظرة الوداع الأخيرة، ثم نقل بعدها الى مسجد الدعوة في البلدة، وأدى المشيعون الصلاة على جثمانه الطاهر.

وعقب الصلاة، حمل المشيعون جثمان الشهيد على الأكتاف لمواراته الثرى، مرددين الهتافات المنددة بجرائم الاحتلال، وسط حالة من الحزن.