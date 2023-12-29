مسيرات حاشدة في صعدة اليمنية إسنادا لغزة

فلسطين اليوم

شهدت اليمن تظاهرات جماهيرية حاشدة في محافظة صعدة شمال البلاد إسنادا لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

وتحت عنوان "معكم حتى النصر والأميركي لن يوقفنا" خرج الآلاف في أربع مسيرات حاشدة في مركز المحافظة في مدينة صعدة، وفي ثلاث ساحات أخرى في شعارة برازح والجَرَشة بغمر والمرازم، نصرةً وتضامنًا مع الشعب الفلسطيني الذي يتعرض لحرب إبادة صهيونية منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر.

ودان بيان المسيرة صمت الأنظمة العربية والإسلامية وخذلانها للشعب الفلسطيني، ودعا شعوب العالم إلى الاستمرار في الضغط حتى وقف المجازر الصهيونية في غزة.