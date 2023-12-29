قوات الاحتلال تمنع وصول المصلين للمسجد الأقصى

فلسطين اليوم

نشرت قوات الاحتلال الإسرائيلية، صباح اليوم الجمعة، حواجز في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس، لمنع وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة.

وأفاد شهود عيان بأنه للجمعة 12 على التوالي تمنع قوات الاحتلال وصول المصلين الى المسجد الاقصى المبارك ولا تسمح إلا لأعداد قليلة من المسنين ولسكان البلدة القديمة من القدس.

وأضاف الشهود إن قوات الاحتلال أقامت حواجز عسكرية على مداخل أبواب القدس القديمة، بينها باب العمود، وباب الساهرة، وباب الأسباط، ومنعت الوصول إلى البلدة القديمة، ما دفع عشرات المصلين للتجمع قرب حي وادي الجوز أقرب الاحياء إلى أسوار القدس القديمة، حيث أطلقت عليهم قنابل الغاز بكثافة وأحضرت مركبة المياه العادمة لقمعهم.