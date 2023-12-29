الدفاع اليمنية تحذر من تحركات دعم الاحتلال بين البحرين العربي والأحمر

فلسطين اليوم

حذر وزير الدفاع في حكومة صنعاء اللواء الركن محمد العاطفي، القوات الأجنبية من مختلف التحركات الداعمة للكيان الإسرائيلي في المنطقة الممتدة بين البحرين العربي والأحمر.

وخلال حفل تخرج دفعة عسكرية بمحافظة الحديدة، قال اللواء العاطفي إن العيون الاستخبارية ترصد بدقة وتفصيل، عميق التحركات العسكرية الأميركية والبريطانية والفرنسية في البحرين الأحمر والعربي.

كما أكد أن الجمهورية اليمنية قيادة وحكومة وشعبا وقوات مسلحة وأمن، يقفون بكل ثبات مع الشعب الفلسطيني حتى تحرير أراضيه كافة وعاصمتها القدس الشريف.