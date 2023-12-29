إصابة برصاص الاحتلال في مخيم الفارعة

فلسطين اليوم

أصيب شاب، اليوم الجمعة، بالرصاص الحي في اليد، خلال مواجهات مع الاحتلال في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية، بأن الاحتلال أصاب الشاب أنس نصر سوالمة، واعتقله من مركبة الهلال الأحمر التي كانت تنقله إلى المستشفى في طوباس.

وفي السياق، قالت مصادر محلية من المخيم الفارعة، إن الاحتلال أطلق قذيفة "انيرجا" صوب أحد المنازل بعد محاصرته.

ودفع جيش الاحتلال بتعزيزات عكسرية إلى المخيم، وعرقل عمل الطواقم الطبية وصادر مفاتيح مركبة إسعاف.