تظاهرات في نيويورك واسطنبول وبرلين

فلسطين اليوم

شارك مئات المتظاهرين، متوشحين بالسواد وحاملين دمى تمثل أطفالا قتلى، في موكب جنائزي رمزي في مدينة نيويورك الأميركية للمطالبة بوقف إطلاق النار وإنهاء القصف الإسرائيلي المدمر في غزة.

وسار موكب المتظاهرين على صوت قرع الطبول، خلف لافتة كتب عليها "وقف إطلاق النار الآن" وصولا إلى ساحة تايمز سكوير في مانهاتن، وهي منطقة معروفة بشاشاتها الإعلانية العملاقة وتحظى بشعبية كبيرة لدى السياح. كما حمل المتظاهرون صورا للأطفال الفلسطينيين الذين استشهدوا في غزة.

وفي مدينة اسطنبول التركية، خرجت مئات السيارات في مسيرة نظمها فريق البحث والإنقاذ التابع لهيئة الإغاثة الإنسانية التركية "İHH"، حيث شهدت مشاركة مئات السيارات والدراجات النارية.

وعلقت على السيارات أعلام فلسطين وتركيا، حيث تجمعت في الطريق الساحلي بمنطقة "مالتبة"، وسارت على شكل قافلة في شارع "بغداد" بالجزء الآسيوي من إسطنبول.

كما شهدت العاصمة الألمانية برلين، تظاهرة تضامنية مع فلسطين وتنديدا بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وحمل المتظاهرون أعلام فلسطين، ورددوا هتافات "الحرية لفلسطين"، و"الحل الوحيد إنهاء الاحتلال".