عنابة المهجرة تزف الشهيد القطاوي

فلسطين اليوم

زفت جمعية قرية عنابة المهجرة الشهيد الشاب حازم احمد عبد الفتاح القطاوي ٢٣ سكان حي ملاهي مخماس في بلدة بيتونيا ، بعد استهدافه برصاص قوات الاحتلال خلال اجتياح مدينة رام الله فجر الخميس ، و بعد صلاة الظهر قام وفد من مخاتير و قيادات عشائر وهدان ، و ابو البهاء، و طمليه ، و عيد ، و العنابي، و الخالدي ، و زياد محمود ، الجربوعة، حسين حسن ، حمدان، صالحية، بنعي الشهيد القطاوي ، و النشر و الحديث عن نشأة و طفولة الشهيد ، و محططات من حياته العملية و التطوعية ، و الرياضية ، و الثقافية ، التنموية .

و أشار أهالي عنابة المهجرة إلى أن العودة قريبة إلى القرية في قضاء الرملة ، وأن الهجمة الكبيرة ضد أبناء الوطن ، في حرب الإبادة ضد الأبرياء الاطهار في قطاع غزة ، وكل المحافظات ، و حالة الصمت و التخاذل من المؤسسات الدولية و الحقوقية في الوقوف مع المجرم القاتل الصهيوني ضد الأطفال و النساء و كبار السن ، بتهمة الانتماء ل فلسطين و ارض فلسطين.