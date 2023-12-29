أبو عبيدة: دمرنا 825 آلية.. لا صفقات تبادل قبل وقف العدوان على شعبنا

فلسطين اليوم

قال الناطق العسكري باسم كتائب الشهيد عز الدين القسام ابو عبيدة إننا "نقاتل منذ عقود وصولا إلى طوفان الأقصى من أجل شعبنا،مضيفاً إنه، و بعد 83 يوما من العدوان لا يزال مجاهدونا في الميدان يتصدون للعدو، وأشار إلى أن كتائب القسام دمرت "825" آليةإسرائيلية منذ بدء العدوان على غزة، "واستهدفنا 3 مروحيات للعدو خلال اليومين الماضيين"، و"نشرنا الكثير من الصور التي توثقاستهداف مجاهدينا لجنود العدو وآلياته وهذا غيض من فيض".

وأضاف ابو عبيدة ، "واصلنا القتال والإعداد لأننا نعلم أن الحقوق تنتزع انتزاعا" ، وان لا تحرير بدون الدماء والأشلاء بينما العالم الرسميموزع بين مجرم ظالم ومتفرج عاجل.

وأكد أبو عبيدة أن: أولويتنا هي وقف العدوان على شعبنا ولا تتقدم على ذلك أي أولوية، وأن لا صفقة في الحرب ولا صفقات تبادل أسرىيمكن أن نقبل بها قبل وقف العدوان على شعبنا بشكل كامل.

وتابع ابو عبيدة : وجهنا للاحتلال ضربة القرن وقلنا للعالم بأننا شعب يطلب الحق والحرية في الحياة، و معركة طوفان الأقصى وضعتالكيان الصهيوني على طريق الزوال.

ووجه ابو عبيدة التحية لصمود الشعب الفلسطيني في غزة وقال، إن شعبنا سيخرج من هذا العدوان مرفوع الرأس، مشدداً أن من أفشلالعدوان هو صمود شعبنا ومجاهدينا في الميدان.