الإعلام العبري: لأول مرة المجلس العسكري "الإسرائيلي" سيناقش هيكلية قطاع غزة ما بعد الحرب

فلسطين اليوم

أفادت صحيفة "إسرائيلية"، اليوم الخميس، عن تخطيط المجلس العسكري الإسرائيلي، للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول، لمناقشةالهيكلية التي سيكون عليها قطاع غزة ما بعد الحرب.

وأوضحت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أنه “للمرة الأولى منذ 7 أكتوبر، سيعقد المجلس العسكري اجتماعا مخصصا لمناقشة خطط حولمن سيحكم قطاع غزة بعد الحرب وفقا لرغبات إسرائيل، وبحسب ما ورد أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أجّل هذه المناقشات، ما أغضبإدارة بايدن، التي تعتقد أنه في غياب خطة لإدارة غزة بعد الحرب، سيؤدي ذلك إلى بقاء جيش الدفاع الإسرائيلي “عالق” في القطاع إلىالأبد”.

وأوضح وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، في وقت سابق، أن هذا المجلس المفوّض يدير الحرب على غزة فقط، وهو المجلسالذي يشارك فيه بيني غانتس، وزير الدفاع السابق عضو المجلس الوزاري الحالي لـ”كابينيت الحرب”، وأن المسؤول عن مناقشة اليوم التاليللحرب هو “الكابينيت السياسي” فحسب.

وقال نتنياهو، في وقت سابق، إن إسرائيل لن تسمح للسلطة الوطنية الفلسطينية بحكم قطاع غزة بعد الحرب، وإن الجيش الإسرائيلي وحدههو الذي سيوفر الأمن للجيب.

وناقش مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، في وقت سابق، مع وزير التخطيط الاستراتيجي في إسرائيل رون ديرمر، المرحلةالمقبلة من العملية في غزة، والتي سوف تركز “على أهداف لحماس ذات أهمية عالية”، بالإضافة إلى ذلك، كان الحديث يتعلق بخطط الحكموالأمن في غزة بعد الانتهاء من العملية الإسرائيلية.

ولا تزال العمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة مستمرة، منذ السابع من أكتوبر الماضي، حينما أعلنت حركة حماس، التي تسيطرعلى القطاع، بدء عملية “طوفان الأقصى”؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمةللقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع راح ضحيتها، حتى الآن،أكثر من 21 ألف فلسطيني، معظمهم من النساء والأطفال، وإصابة أكثر من 54 ألفا آخرين، وفق سلطات القطاع الصحية، وتدمير البنيةالتحتية للقطاع، ووضعه تحت حصار كامل.

وتخللت المعارك هدنة دامت سبعة أيام، جرى التوصل إليها بوساطة مصرية قطرية أمريكية، وتم خلالها تبادل أسرى من النساء والأطفال،وإدخال كميات من المساعدات إلى قطاع غزة.

وتجدد القتال بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة وعلى رأسها كتائب القسام التابعة لـحماس، منذ صباح يوم الجمعة الموافق الأولمن كانون الأول/ ديسمبر الجاري، بعد انتهاء الهدنة التي امتدت بالمجمل، لـ7 أيام.