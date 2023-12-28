نتنياهو: نجري اتصالات بشأن مفاوضات إعادة الاسرى من غزة

فلسطين اليوم

قال رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو خلال لقائه مع عائلات الأسرى، إن "حكومته تجري اتصالات بشأن مفاوضات إعادة "المحتجزين" من غزة ولكنه لا يستطيع كشف التفاصيل".

وقالت القناة 12 العبرية إن مجلس وزراء الحرب يناقش -اليوم الخميس- للمرة الأولى مسألة اليوم التالي في غزة بعد الحرب.

من جانبه، قال ما يسمى وزير الأمن القومي بن غفير إإن مناقشة ما بعد الحرب من مهام مجلس الوزراء المصغر، وليس مجلس الحرب مع بيني غانتس.