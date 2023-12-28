إعلام عبري: حزب الله أطلق اليوم 100 صاروخ و10 مسيّرات نحو الجليل

فلسطين اليوم

ذكرت وسائل إعلام عبرية، اليوم الخميس، بأن حزب الله أطلق اليوم أكثر من 100 صاروخ، بالإضافة إلى 10 مسيّرات في اتجاه الجليل.

ومن جراء إطلاق الصواريخ من لبنان، انقطع التيار الكهرباء عن مستوطنة "مرغيلوت"، وفق ما أفاد الإعلام الإسرائيلي، الذي لم يوضح متى يمكن استعادته.

ويأتي ما أورده الإعلام الإسرائيلي، في وقت تواصل فيه المقاومة الإسلامية عملياتها ضد الاحتلال، باستهدافها مواقع وحشود وآليات عسكرية، دعماً لأهالي قطاع غزّة وإسناداً لمقاومتهم،في ظل العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأصدرت المقاومة، بيانات عديدة أكدت فيها سلسلة استهدافات، أبرزها استهداف موقع السماقة في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، بالأسلحة المناسبة، محققةً إصابات مباشرة.

أما في ثكنة هونين فقد استهدفت المقاومة، تجمعاً لجنود الاحتلال بالأسلحة المناسبة. وفي "خربة ماعر" قصف مجاهدو المقاومة مرابض المدفعية الإسرائيلية، بالأسلحة المناسبة، وحققوا فيها إصابات مباشرة.

كما أشارت المقاومة إلى استهداف قوة ‏انتشار لجنود الاحتلال في محيط "ثكنة ميتات"، بالأسلحة المناسبة، مؤكدةً تحقيق إصابات مباشرة أيضاً. واستهدف المجاهدون ‏‏آلية عسكرية إسرائيلية داخل ثكنة "راموت نفتالي"، بالأسلحة المناسبة.

وفي وقت سابق اليوم، ذكر الإعلام الإسرائيلي، أن صاروخين سقطا في مستوطنة "كريات شمونة"، وأن "جيش" الاحتلال تابع الإنذارات في منطقة "هكريوت"، لافتاً إلى أنه تمّ تشخيص طائرة من دون طيار اجتازت الحدود من لبنان.