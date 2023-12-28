طولكرم تشيع الشهيد عبد الكريم بديرات

فلسطين اليوم

شيعت جماهير طولكرم ظهر اليوم الخميس، جثمان الشهيد عبد الكريم إبراهيم بديرات (22 عاما)، الذي استُشهد مساء أمس الأربعاء، متأثرا بجروح أصيب بها جراء صاروخ أطلقته طائرة مسيرة في مخيم نور شمس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي في مدينة طولكرم، بمسيرة حاشدة جابت شوارع المدينة، وردد خلالها المشيعون التكبيرات والهتافات الوطنية الغاضبة المنددة بجرائم الاحتلال بحق شعبنا الفلسطيني في المخيمات في الضفة وقطاع غزة، وصولا إلى منزل ذويه في مخيم طولكرم، لإلقاء نظرة الوداع الأخيرة عليه، ومن ثم تمت الصلاة على جثمانه في مسجد السلام في المخيم قبل مواراته الثرى في مقبرة الشهداء في ضاحية ذنابة شرق طولكرم.