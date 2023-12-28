مستوطنون يوسعون طريقا زراعيا غرب بيت لحم

فلسطين اليوم

شرع مستوطنون، اليوم الخميس، بتوسعة طريق زراعي مقام على أراضي المواطنين بين مدينة بيت جالا وبلدة بتير غرب بيت لحم.

وقال مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية، إن مستعمرين شرعوا بتوسعة طريق زراعي يصل بين منطقتي المخرور في بيت جالا والخمار في بتير بطول 500 متر، بهدف توسعة البؤرة الاستيطانية التي أقيمت سابقا في المنطقة.

وأشار بريجية، إلى أن مجموعة من المستوطنين استولت قبل سنوات على دونمات زراعية في منطقة المخرور، ونصبت فيها بيوتا متنقلة.