الهند تقدم 2.5 مليون دولار دعما للأونروا

فلسطين اليوم

قدمت الحكومة الهندية، اليوم الخميس، مساهمة مالية بقيمة 2.5 مليون دولار أميركي، لصالح دعم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

ويأتي هذا الدعم، في إطار الإيفاء بمساهمتها السنوية البالغة 5 ملايين دولار أميركي لعامي 2023-2024، وذلك لدعم الأنشطة الأساسية للوكالة من البرامج والخدمات، بما في ذلك التعليم والرعاية الصحية والإغاثة والخدمات الاجتماعية المقدمة إلى اللاجئين الفلسطينيين.