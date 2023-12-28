أول بعثة طبية تصل إلى غزة منذ العدوان الإسرائيلي المستمر

فلسطين اليوم

وصل وفد طبي أميركي من مؤسسة "رحمة حول العالم" إلى مستشفى غزة الأوروبي في خانيونس جنوب قطاع غزة.

وجال الوفد على أقسام المستشفى واطلع على أوضاع المرضى والجرحى والنازحين واحتياجات الطواقم الطبية للاستمرار بتقديم الرعاية بعد الانهيار الذي أصاب المنظومة الصحية في غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر.

وأكدت البعثة الطبية الأولى التي تصل قطاع غزة منذ العدوان، أنها تحاول الدخول إلى القطاع منذ الأسبوع الثاني من الحرب، وأن دفعات أخرى ستصل تباعا إلى غزة الشهر المقبل لرفع مستوى الخدمة للمرضى والجرحى.