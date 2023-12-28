الجهاد الإسلامي: متمسكون بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قوات العدو قبل أي شيء

الساعة 12:30 م|28 ديسمبر 2023
الجهاد الإسلامي
الجهاد الإسلامي

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن تكثيف الاحتلال لمجازره في قطاع غزة لن يعوض خسائره في الميدان، ولن يزيد المجاهدين إلا صلابة في رد العدوان.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان، إن جرائم الاحتلال ستزيد الحركة تمسكاً بموقفها بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قوات العدو قبل أي شيء آخر.

وحيت حركة الجهاد بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة في مواجهة الاقتحامات والتوغلات والاعتقالات، مؤكدة أن مجاهدي سرايا القدس مستمرون في التصدي لعدوان جيش الاحتلال.