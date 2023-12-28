الجهاد الإسلامي: متمسكون بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قوات العدو قبل أي شيء

فلسطين اليوم

أكدت حركة الجهاد الإسلامي أن تكثيف الاحتلال لمجازره في قطاع غزة لن يعوض خسائره في الميدان، ولن يزيد المجاهدين إلا صلابة في رد العدوان.

وقالت الجهاد الإسلامي في بيان، إن جرائم الاحتلال ستزيد الحركة تمسكاً بموقفها بوقف كامل لإطلاق النار وانسحاب قوات العدو قبل أي شيء آخر.

وحيت حركة الجهاد بسالة وصمود الشعب الفلسطيني في الضفة المحتلة في مواجهة الاقتحامات والتوغلات والاعتقالات، مؤكدة أن مجاهدي سرايا القدس مستمرون في التصدي لعدوان جيش الاحتلال.