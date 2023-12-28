تشييع جثمان الشهيد حازم قطاوي في بيتونيا غرب رام الله

فلسطين اليوم

شيع الفلسطينيون في محافظة رام الله والبيرة، اليوم الخميس، جثمان الشهيد حازم عبد الفتاح قطاوي (23 عاما)، إلى مثواه الأخير في مقبرة بلدة بيتونيا، غرب رام الله.

وانطلق موكب التشييع من مجمع فلسطين الطبي برام الله، وتوقف عند منزل العائلة لإلقاء نظرة الوداع على الشهيد، ثم أكمل الموكب إلى مسجد بيتونيا الكبير حيث صلي على جثمان الشهيد عقب صلاة الظهر، قبل مواراته الثرى.

واستُشهد الشاب قطاوي، فجر اليوم الخميس، متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال، خلال مواجهات اندلعت في محيط دوار المنارة وسط مدينة رام الله.