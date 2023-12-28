قوات الاحتلال تهدم مشطبا للمركبات جنوب نابلس

فلسطين اليوم

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، مشطبا للمركبات، قرب مدخل قرية الساوية جنوب نابلس.

وقال مالك المشطب محمد قاسم أقرع، إن قوات الاحتلال اقتحمت المشطب، وهدمت بركسا بمساحة 150 مترا مربعا، يُستخدم منزلا ومخزنا لقطع المركبات في المشطب، دون سابق إنذار.

وأشار إلى أن قوات الاحتلال منعت العاملين في المشطب من إخراج قطع المركبات الموجودة داخل البركس، والتي تقدر قيمتها بـ500 ألف شيقل، ودمرتها بالكامل، إثر تجريف البركس، بذريعة إقامته في المنطقة المصنفة "ج".

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