الاحتلال يعتقل ستة مواطنين من روجيب شرق نابلس

فلسطين اليوم

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، ستة مواطنين، ودهمت عدة منازل في قرية روجيب شرق نابلس.

واقتحمت قوات الاحتلال القرية فجرا، ودهمت عدة منازل وعاثت فيها خرابا، واعتقلت ستة مواطنين هم محمد راضي رواجبة، وعلاء بديع شريم، وعصام غسان أبو العدس، وفرج أكرم رواجبة، وكريم سيف رواجبة، ويزن جمعة بوهي، عقب مداهمة منازلهم وتفتيشها.

واحتجز الاحتلال أربعة مواطنين آخرين لعدة ساعات، وأفرج عنهم بعد التحقيق معهم.