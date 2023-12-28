جيش الاحتلال يعلن مقتل ضابطين وجندي بمعارك القطاع

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عن مقتل ضابطين وجندي وإصابة ثلاثة آخرين بجراح خطيرة خلال المعارك المستمرة في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال، إن الرائد "دفير دافيد" (32 عامًا)، والذي يشغل منصب نائب قائد كتيبة، والنقيب "نيريا زيسك" (24 عامًا) قُتلا في معركة وسط القطاع.

وأشار جيش الاحتلال إلى أن الرقيب أول "أساف بنحاس توبول" (22 عامًا) قُتل بمعركة جنوبي قطاع غزة.

ويرتفع العدد المعلن لقتلى جيش الاحتلال منذ السابع من أكتوبر إلى 501 فضلا عن آلاف الجرحى.