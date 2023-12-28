استشهاد شاب متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال في نابلس

فلسطين اليوم

استشهد شاب، اليوم الخميس متأثرا بإصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قبل عشرة أيام خلال اقتحامها مدينة نابلس.

وأعلنت وزارة الصحة، عن استشهاد المواطن طارق الشخشير (21 عاما) متأثرا بإصابته الخطيرة التي أصيب بها خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات الاحتلال لأحياء عدة من المدينة، في الثامن عشر من شهر كانون أول ديسمبر الجاري.

وباستشهاد الشاب الشخشير يرتفع عدد الشهداء إلى 314 منذ بدء العدوان الاسرائيلي في السابع من أكتوبر، و522 شهيدا منذ مطلع العام الجاري.