عشرات الشهداء والإصابات في سلسلة غارات على قطاع غزة

فلسطين اليوم

استشهد عشرات المواطنين وأصيب آخرون، في سلسلة غارات شنتها طائرات الاحتلال الحربية، فجر اليوم الخميس، على مناطق مختلفة في قطاع غزة، وذلك لليوم الـ83 على العدوان المتواصل.

واستهدف الاحتلال منطقة دير البلح ومخيم المغازي وسط قطاع غزة، مخلّفا عددا من الشهداء والجرحى.

كما استهدف سيارة مدنية كانت تنقل جرحى من دير البلح ما أدى إلى استشهاد جميع من كان فيها.

كذلك استشهد 7 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على منزل بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وشهدت مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، غارات عنيفة من طائرات ومدفعية الاحتلال، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عشرات المواطنين، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

ومساء أمس، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة مروّعة بالقرب من مستشفى الأمل في خان يونس، ارتقى على إثرها نحو 30 شهيداً.

كما شنت طائرات الاحتلال غارات جديدة على وسط مدينة خان يونس، وعلى أرض زراعية شمال مدينة رفح، جنوب القطاع.

وبحسب وزارة الصحة، ارتكب الاحتلال 16 مجزرة بحق عوائل بكاملها، راح ضحيتها 195 شهيداً و325 إصابة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة إلى 21 ألفاً و110 شهداء، وإلى 55.243 إصابة، والآلاف من المفقودين، في حصيلة غير نهائية، منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.