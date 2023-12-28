متضامنون مع غزة يغلقون الطريق باتجاه مطار لوس أنجلوس الدولي

فلسطين اليوم

أغلقت مجموعة من المحتجين المتضامنين مع غزة المدخل الرئيسي لمطار لوس أنجلوس الدولي أمام حركة المرور بشكل مؤقت، داعية إلى وقف إطلاق النار والحرب الإسرائيلية المدمرة في غزة، للشهر الثالث على التوالي.

وشكلت فرق من الضباط سلسلة قريبة من المحتجين، واعتقلت عدد منهم، وفقًا لما نقلته صحيفة لوس أنجلوس تايمز .

وقالت شرطة لوس أنجلوس بأن الطريق المؤدي إلى مطار لوس أنجلوس الدولي تم إخلاؤه.

‏وبالتزامن مع تجمع المحتجين بالقرب من مطار لوس أنجلوس، قام العديد من المتظاهرين المتضامنين مع غزة بإغلاق مدخل مطار جون إف كينيدي الدولي في كوينز بمدينة نيويورك.

ووفق معلومات فإن شرطة هيئة الموانئ الأميركية نفذت عددا من الاعتقالات مع استمرار المتظاهرين في إغلاق الطريق المؤدي إلى مطار جون كينيدي.