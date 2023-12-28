9 إصابات بالرصاص خلال مواجهات مع الاحتلال في حلحول شمالي الخليل

فلسطين اليوم

أصيب 9 مواطنين برصاص الاحتلال الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال عقب اقتحامها بلدة حلحول شمالي الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال في بلدة حلحول، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي وقنابل الغاز والصوت، ما أسفر عن إصابة تسعة مواطنين بالرصاص الحي في الفخذ والقدم، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج، إلى جانب إصابة العشرات بحالات اختناق عولجت ميدانياً.

وخلال الاقتحام، دهمت قوات الاحتلال عدداً من منازل المواطنين ومحلاً لشركة حلحول للصرافة، واستولت على خزنة للشركة وتسجيلات كاميرات المراقبة الخاصة بالمكان، قبل إغلاقه باللحام.

واعتقلت قوات الاحتلال أصحاب الشركة، زياد عبد الرحمن الأطرش (49 عاماً)، وفريد عبد الرحمن الأطرش ( 42 عاماً) وإسماعيل عبد الرحمن الأطرش (50 عاماً)، عقب اقتحام منازلهم وتفتيشها.