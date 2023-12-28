تطورات الضفة الغريية.. اقتحامات واسعة واندلاع مواجهات

فلسطين اليوم

يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على الضفة الغربية من خلال اقتحام البلدات والمدن، وتنفيذ حملات اعتقال واسعة يتخللها سقوط شهداء ومصابين. وفي أولى ساعات فجر اليوم الخميس، نفذ الاحتلال افتحامات في عدة مدن وبلدات، منها جنين والخليل وطولكرم ورام الله والبيرة.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد منتصف الليلة، عدة مناطق في مدينتي رام الله والبيرة.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت حي الطيرة وداهمت عمارة سكنية قرب مقر "وحدة الحراسات" واستجوبت قاطنيها دون أن يبلغ عن اعتقالات حتى اللحظة.

كما اقتحمت منزل عائلة العجولي بالبالوع ومحلا للصرافة مملوكا لهم في رام الله.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيتونيا والأحياء القريبة من سجن "عوفر" العسكري المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وسيرت آلياتها العسكرية في شوارعها.

وأُصيب طفل وشابان بالرصاص الحي، الليلة، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة بني نعيم، شرق الخليل.

وذكرت مصادر محلية أن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، ما أدّى لاندلاع مواجهات أسفرت عن إصابة طفل (17 عاماً) وشابين (27 و21 عاما) بالرصاص الحي في الأطراف السفلية، نقلوا إثرها إلى المستشفى.

أما في جنين..اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، المدينة، وسط اندلاع مواجهات وإطلاق نار.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت المدينة وسيرت آلياتها العسكرية تجاه "دوار البطيخة" ودوار السينما بالمدينة، حيث اندلعت مواجهات وصفت بـ" العنيفة" أطلقت خلالها تلك القوات النار بكثافة.

وتحدثت مصادر فلسطينية عن إطلاق نار في "واد برقين" وتخوم مخيم جنين، إثر عمليات اقتحام مماثلة ومواجهات مع المواطنين.

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال عدداً من البنايات في جنين وتمركز القناصة على اسطحها.