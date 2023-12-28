صنعاء تحذّر واشنطن من عسكرة البحر الأحمر: نحن في جاهزية عالية للمواجهة

فلسطين اليوم

قال وزير الدفاع في حكومة صنعاء، اللواء الركن محمد العاطفي، إن الجمهورية اليمنية لديها عدد من الخيارات الاستراتيجية، التي لن تتوانى عن اتخاذها متى اضطُرت إلى ذلك.

وأعلن العاطفي، خلال اجتماع استثنائي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية في حكومة صنعاء، اليوم الأربعاء، "جاهزية القوات المسلحة اليمنية لتلقين الأعداء أقسى الضربات الموجعة والقوية، إذا ما استمرت جرائمهم وحصارهم على الشعب الفلسطيني، أو فكروا في المساس بأمن الجمهورية اليمنية وسيادتها".

وشدد على أن الموقف اليمني، الداعي إلى وقف جرائم الإبادة بحق الشعب الفلسطيني المظلوم ورفع الحصار الخانق عنه، موقف ديني وأخلاقي يتوافق مع كل القوانين الإنسانية والدولية.

من جهته، أشار وزير الداخلية في حكومة صنعاء، اللواء عبد الكريم الحوثي، إلى أنّ جميع القوات الأمنية في حالة استنفار عام، وجاهزية عالية، واستعداد تام للقيام بواجبها بالتعاون والتنسيق المشتركين مع القوات المسلحة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة السيد عبد الملك الحوثي.

وحذر قادة القوات المسلحة والأمن اليمنية في صنعاء الولايات المتحدة وشركاءها من مغبة عسكرة البحر الأحمر وبحر العرب وخليج عدن، والإضرار بأمن الملاحة الدولية، خدمةً للكيان الإسرائيلي المحتل.