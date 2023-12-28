المرحلة التالية من الحرب على غزة.. ماذا تشمل خطط تل أبيب؟

فلسطين اليوم

يستعد جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى "المرحلة الثالثة من الحرب على غزة"، والتي تتضمن إنهاء العملية البرية، وتقليص قوات الاحتلال البرية المتوغّلة داخل القطاع خاصة في الجزء الشمالي منه بحسب وسائل إعلام عبرية.

وتتضمن هذه المرحلة تشكيل منطقة عازلة يُعتقد أنّها ستكون ضمن الحدود بين غزة وغلاف غزة، ناهيك عن تنفيذ هجمات مركّزة على بعض المناطق.

وأشارت هيئة البثّ الإسرائيلية إلى أن جيش الاحتلال سيعمل على تقليص قوات الاحتياط العاملة في غزة، كما سيتمّ تسريح الآلاف منها قريبًا

بدورها قالت صحيفة "هآرتس" العبرية إن الجيش أصبح بالفعل في خضم الانتشار للمرحلة الثالثة، على عكس ما يُعلنه صنّاع القرار داخل إسرائيل، متحدثة أيضًا عن استعداد مراكز القيادة المختلفة "لتغيير كبير" في يناير/ كانون الثاني المقبل.