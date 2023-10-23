الداخلية: شهداء وإصابات بمجازر "إسرائيلية" جنوب وشمال القطاع

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الداخلية بغزة، بارتقاء شهداء وإصابة مواطنين جراء استهداف طائرات الاحتلال منازل مأهولة للمواطنين في غزة

وذكرت الداخلية في تصريح مقتضب، أن 18 مواطنًا على الأقل ارتقوا، إلى جانب عشرات المصابين في قصف إسرائيلي استهدف عدة منازل مأهولة في حيّي السعودي والجنينة برفح.

وفي حي الشيخ رضوان، أشارت إلى ارتقاء شهداء ووقوع إصابات في قصف إسرائيلي استهدف منزلاً مأهولاً في حي الشيخ رضوان بغزة - الشارع الثاني.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الدموي على قطاع غزة والضفة لليوم الـ 17 على التوالي، مع استمرار القصف المدفعي والجوي من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 5000 فلسطيني، وإصابة نحو 15 آلفًا بصفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية