الاحتلال يعتقل 123 مواطنا من الضفة بينهم 40 عاملا من غزة

فلسطين اليوم

شنت قوات الاحتلال "الإسرائيلي"، فجر اليوم الإثنين، حملة اعتقالات واسعة في محافظات الضفة الغربية، طالت 123 مواطنا على الأقل، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

فمن طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين، وهم: المحرر معاذ ناجي صبحة (57 عاما) من بلدة عنبتا، ونافذ ذيب أبو عبيد (51 عاما) من بلدة بلعا، ومحمد وصفي الجلاد (56 عاما) من الحي الشرقي للمدينة.

ومن جنين، اعتقلت قوات الاحتلال أربعة مواطنين، وهم: عوض جميل محمد زيود، وعياش يحيى سعيد زيود، وأحمد سليم زيود من السيلة الحارثية غربًا، والشاب محمد ماهر محمود لواحمة (23 عاما) من قرية الجلمة أثناء مروره على حاجز عسكري قرب مدينة طولكرم.

ومن الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال 59 مواطنا، بينهم 40 عاملا من قطاع غزة، وهم: منير يوسف الخضور، وعاصم علي بلوط، وعلي خليل طرايرة، ومصعب عيد أبو جارور، والأشقاء محمد وخليل وأحمد جميل عايش زيادات، وعدنان سليمان أبو جارور، وعلي محمود أحمد مناصرة، وبراء مازن سالم بلوط من بني نعيم شرقًا، وياسر محمد عبد العزيز زماعرة، وعلي محمد علي عقل، ومحمد حسن الواوي من بلدة حلحول، وفراس الدويك، ومحمد القدسي، ومحمد وكرم الزغير من المدينة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال كلا من: محمد خالد أحمد اخليل (22 عاما)، وسمير سامر عبد الفتاح عرار (24 عاما) من بيت أمر شمالا، كما اعتقلت من بئر المحجر في المدينة 40 عاملا من قطاع غزة ممن أجبرهم الاحتلال على مغادرة أماكن عملهم داخل أراضي الـ48.

ومن بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال 12 مواطنًا، وهم: محمد هشام الأخير (31 عامًا)، وأحمد عادل حجاجرة (30 عامًا)، ومعاذ محمد قنيص (33 عاما) من مخيم عايدة، وأحمد النجار من مخيم العزة، وعز الدين إبراهيم فنون (24 عاما)، ومحمد حسن شكارنة (24 عاما)، ومحمد نعمان عياظة (25 عاما) من بلدة نحالين غربًا، ومجد فهمي حمامرة، وصلاح شاكر حمامرة (25 عاما)، وإسلام محمد شوشة (28 عاما) من قرية حوسان، ونضال سليمان شنايطة من بلدة العُبيدية شرقًا، وحسين عاطف عبيات، واحمد نضال عبيات، وليث سليمان عبيات، وعمر خالد عياد، من المدينة.

ومن رام الله، اعتقلت قوات الاحتلال 27 مواطنًا، وهم: جلال العرابي، ومعتصم نخلة، وأسامة نخلة، والمحرر عدي مصطفى نخلة، ومحمد عطا شراكة، ومحمد عبد البابا، وأحمد عبد الجابر، وجهاد البدوي، وعطا عمر نخلة، وأحمد شتات، وأكرم عبد النبي شراكة، وحسن أبو شريفة، ومحمد مصطفى نخلة، وإبراهيم زمرة، وسائد حوسة، ومراد الرمحي، وعمر محمود غوانمة من مخيم الجلزون شمالا.

كما اعتقلت كلا من: عماد أحمد البرغوثي، وأحمد هدى الأسمر، ومجيب هدى الأسمر، وناجي مجيب الأسمر، وهشام حيدر الريماوي، ورامي البرغوثي، ونضال ثلجي الريماوي، وأشقائه علي، ومحمد، وعبادة من بلدة بيت ريما، وباسل محمود البرغوثي من دير غسانة.

ومن نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال ستة مواطنين، وهم: علاء حميدان، ونور حلاوة، ونضال أبو رميلة من حي الضاحية بالمدينة، ويزن جبر من منطقة عراق التايه، وكامل صنوبر من قرية يتما جنوبا، وعبد القادر إبراهيم حنني من بلدة بيت فوريك شرقًا.

ومن أريحا، اعتقلت قوات الاحتلال تسعة مواطنين، وهم: الطبيب في مستشفى أريحا محمد عوضات، والأسير المحرر حمادة أبو العسل، وأحمد مطيع أبو ريا، وعبادة عمارة نجل الأسير المحرر شاكر عمارة، وخالد عز الدين شقيق الأسير عمر عز الدين، والمحامي بلال مطير من مخيم عقبة جبر، و ماجد براهمة، ورمزي نمر سدر، وخالد الراعي من المدينة.

وأوضحت هيئة الأسرى ونادي الأسير، أن قوات الاحتلال صعّدت حملات الاعتقال منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، بشكل غير مسبوق، واعتقلت أكثر من 1215 مواطنًا من الضفة، وشملت كل الفئات بما فيها (الأطفال، والنساء، وكبار السن).

يُذكر أن هذه الحصيلة لا تشمل المعتقلين من عمال قطاع غزة، ومعتقلي غزة، الذين لم تُعرف هوياتهم وأعدادهم حتى اللحظة بشكل دقيق، للجهات والمؤسسات الفلسطينية.

وأشارت هيئة الأسرى ونادي الأسير، إلى أنه منذ مطلع العام الجاري، بلغت حالات الاعتقال أكثر من (6500) حالة.