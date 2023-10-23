الصحة: ارتفاع عدد الشهداء والجرحى منذ بداية "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

ذكرت وزارة الصحة، اليوم الاثنين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" ارتكب 23 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 436 شهيدا منهم 182 طفلا وغالبيتهم من جنوب القطاع.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة د. أشرف القدرة، الطواقم الطبية توجه إصابات بحروق شديدة واذابة للجلد لم تشاهده من قبل على أجساد الجرحى ويصعب التعامل معها.

وأفاد القدرة، بأن إجمالي ضحايا العدوان "الإسرائيلي" منذ بدء العدوان على غزة بلغ 5087 شهيدا منهم 2055 طفلا و1119 سيدة و217 مسن إضافة الى إصابة 15273 مواطن بجراح مختلفة.

وأشار إلى أن الانتهاكات "الإسرائيلية" ضد المنظومة الصحية أدت الى استشهاد 57 كادر صحي وإصابة 100 آخرين.

إلى ذلك، أوضحت وزارة الداخلية بغزة، أن الاحتلال يرتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين ويُكثف غاراته على المنازل المأهولة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الدموي على قطاع غزة والضفة لليوم الـ 17 على التوالي، مع استمرار القصف المدفعي والجوي من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 5000 فلسطيني، وإصابة نحو 15 آلفًا بصفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.