الصحة تناشد الصليب الأحمر بتوفير وحدات دم من خارج قطاع غزة

فلسطين اليوم

أفادت وزارة الصحة بغزة، إنها نعاني من نقص شديد في وحدات الدم منذ بداية العدوان "الإسرائيلي" على القطاع.

وناشدت الصحة في بيان صحفي، اليوم الاثنين، الصليب الأحمر للإسراع بتوفير وحدات دم من خارج قطاع غزة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الدموي على قطاع غزة والضفة لليوم الـ 17 على التوالي، مع استمرار القصف المدفعي والجوي من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4700 فلسطيني، وإصابة نحو 15 آلفًا بصفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.