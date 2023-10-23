القائد النخالة يتلقى اتصالاً من عبداللهيان

فلسطين اليوم

تلقى الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، الأخ القائد زياد النخالة، اتصالا هاتفياً من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، تناول العدوان على قطاع غزة، والتطورات في المنطقة.

وخلال الاتصال، اطمأن عبد اللهيان على الأوضاع الميدانية في قطاع غزة، وجهوزية المقاومة في الميدان، مثمناً صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة حرب الإبادة التي يشنها العدو الصهيوني.

بدوره، أكد النخالة على تمسك المقاومة بالدفاع عن شعبها ضد العدوان الهمجي، ورفض كل مشاريع التهجير، شاكراً للجمهورية الإسلامية مواقفها ودعمها لصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الدموي على قطاع غزة والضفة لليوم الـ 17 على التوالي، مع استمرار القصف المدفعي والجوي من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4700 فلسطيني، وإصابة نحو 15 آلفًا بصفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.