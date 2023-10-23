تشييع جثماني الشهيدين صالح وأبو زر لمثواهما الأخير في نابلس

فلسطين اليوم

شيعت جماهير غفيرة من أبناء شعبنا في محافظة نابلس، اليوم الإثنين، جثماني الشهيدين جهاد صالح ومحمد أبو زر إلى مثواهما الأخير في بلدة زواتا غرب مدينة نابلس.

وانطلق موكب التشييع من أمام مستشفى رفيديا، إلى مقبرة بلدة زواتا، بمشاركة ممثلين عن الفعاليات الوطنية والرسمية والشعبية في المحافظة.

وندد المشيعون بممارسات الاحتلال ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت يوم أمس، عن استشهاد الشاب جهاد مازن صبحي صالح (29 عاما)، والفتى محمد قاسم أبو زر (17 عاما) خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة زواتا، فيما أصيب أربعة مواطنين برصاص الاحتلال وُصفت جروح أحدهما بالخطيرة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" الدموي على قطاع غزة والضفة لليوم الـ 17 على التوالي، مع استمرار القصف المدفعي والجوي من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4700 فلسطيني، وإصابة نحو 15 آلفًا بصفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.