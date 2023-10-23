17 يومًا للعدوان على غزة.. كارثة إنسانية تتصاعد وتواصل المجازر الدموية بحق المدنيين نساًء وأطفالًا..!

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الدموي على قطاع لليوم الـ 17 على التوالي، مع استمرار القصف المدفعي والجوي من قبل الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4300 فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وأفادت مصادر طبية، اليوم الاثنين، بأن 150 شهيدًا ومئات الإصابات وصلت مستشفى الشفاء أغلبهم نساء وأطفال جراء غارات للاحتلال على مناطق عدة في غزة.

ووفق المكتب الإعلامي الحكومي فقد شن الاحتلال عشرات الغارات، الليلة الماضية بمختلف المحافظات، استهدفت بعضها بالقصف المباشر أكثر من ١٨ منزل وبناية سكنية مأهولة بالمواطنين، ما أسفر عن عشرات الشهداء ومئات الإصابات، أبرزها استهداف منزل شمال القطاع وارتقاء ١٧ شهيدا.

وأكد المكتب الاعلامي، أن جيش الاحتلال ارتكب مجازر دموية جديدة بحق المدنيين ويزيد من تكثيف غاراته على عشرات المنازل المأهولة منذ الليلة الماضية وصباح اليوم في أنحاء قطاع غزة كافة، ووقوع عدد كبير من الشهداء والإصابات معظمهم نساء وأطفال.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين جراء الغارات "الإسرائيلية"، أمس الأحد، على قطاع غزة إلى أكثر من 400 شهيداً، غالبيتهم من الأطفال والنساء.

وتركزت الغارات، في جباليا وبيت لاهيا شمالا، والوسطى وحي الرمال، ومخيم الشاطئ غربا، وخان يونس ورفح جنوبا.

وحسب المصادر الطبية بأنه "مع نهاية اليوم السادس عشر للعدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، المتواصل منذ السابع من تشرين الأول

أكتوبر الجاري، استشهد أكثر من 400 مواطن غالبيتهم من الأطفال والنساء".

وأضافت المصادر أن نسبة الشهداء من الأطفال والسيدات والمسنين وصلت إلى نحو 70 بالمئة.

ففي رفح، ذكرت المصادر، أنه جرى انتشال جثامين 8 شهداء على الأقل، ارتقوا بعد قصف طائرات الاحتلال منزلاً سكنياً غرب مدينة رفح.

كما استهدفت طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" محيط مركز التموين التابع لوكالة الأونروا في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الداخلية في قطاع غزة بوقوع شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال لمنزل في رفح، وآخر في خان يونس جنوب القطاع.

وقالت وسائل إعلام فلسطينية إنّ طائرات الاحتلال "الإسرائيلي" قصفت محيط مستشفى القدس في مدينة غزة. واستهدفت محيط مجمع الشفاء الطبي

وأضافت وزارة الداخلية في غزة أنّ عدداً من الشهداء والجرحى سقطوا خلال قصف "إسرائيلي" استهدف منزلاً سكنياً في شارع عايدية غرب مدينة غزة.

وأفادت وزارة الداخلية بارتقاء 3 شهداء على الأقل، بالإضافة إلى عدد من الإصابات، في غارات "إسرائيلية" على منازل سكنية ومنشآت في مناطق النصيرات والبريج بالمحافظة الوسطى.

إليكم الأخبــار الميدانيـــة العاجلـة أولًا بـــأول:

12:19 صفارات الإنذار تدوي في مبطاحيم وعميعوز ويشع بغلاف غزة.

12:03 مصادر طبية تفيد بأن 150 شهيدًا ومئات الإصابات وصلت مستشفى الشفاء أغلبهم نساء وأطفال جراء غارات للاحتلال على مناطق عدة في غزة.

12:02 مصادر إسرائيلية: أنباء أولية عن إطلاق قذائف هاون من لبنان تجاه "كيبوتس دان" في الشمال؛ وفق قولها.

11:47 وزارة الداخلية بغزة: طائرات الاحتلال تدمر مسجد النور المحمدي في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة.

11:47 شهداء وإصابات في قصف إسرائيلي بشارع المجمع الإسلامي بخان يونس.

11:41 وزارة الداخلية: طائرات الاحتلال تقصف منزلين في شارع اليرموك وسط مدينة غزة ووجود عدد من الشهداء والإصابات.

11:40 طائرات الاحتلال تستهدف منزل لعائلة حسونة في شارع الجلاء قرب مفترق ابو خوصة وسط مدينة غزة

11:34 كتائب القسام: قصفنا عسقلان ردا على استهداف الاحتلال للمدنيين في غزة

11:33 طائرات الاحتلال تقصف منزلاً لعائلة "محسن" بحي الشيخ رضوان غرب مدينة غزة، وانباء عن وجود شهداء وجرحى

11:32 صافرات الانذار تدوي في غلاف غزة الان