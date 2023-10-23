المكتب الاعلامي: دخول قافلة مساعدات محدودة قوامها ١٤ شاحنة

فلسطين اليوم

أفاد المكتب الإعلامي الحكومي، بدخول قافلة مساعدات محدودة قوامها ١٤ شاحنة، محملة بمواد غذائية ومياه وبعض الأدوية، وهي القافلة الثانية التي تدخل منذ بداية العدوان قبل ستة عشر يوما.

وعبر المكتب الإعلامي في بيان صحفي، عن ترحيبه بكل جهود تقديم الإغاثة والمساعدات لقطاع غزة في ظل الواقع الإنساني الكارثي والمتفاقم، محذرًا أن قوافل المساعدات التي وصلت قطاع غزة حتى اللحظة (٣٤) شاحنة، هي أقل بكثير من حاجة قطاع غزة الذي كان يدخله أكثر من ٥٠٠ شاحنة محملة بمختلف الاحتياجات يوميا.

وأكد أن هذه القافلة وعشرات مثلها لن تلبي حاجات القطاع حاليا كما وكيفا، سيما في ضوء عدم إدخال الوقود الذي بات أولوية وعصب عمل بالنسبة لكافة القطاعات الخدماتية نظرا لشحه في بعض المناطق ونفاده في مناطق أخرى.

وأوضح المكتب الإعلامي أن فتح معبر رفح بشكل دائم وتدشين الممر الآمن لإدخال الاحتياجات الحياتية، بات ضرورة ملحة وعاجلة جدا لإنقاذ الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وسرعة الاستجابة للأولويات التي حددتها الجهات الخدماتية في القطاع وفي مقدمتها الوقود.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 17 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء إلى ما يزيد عن 4600 شهيد وعشرات الآلاف من الجرحى.