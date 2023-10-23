الاحتلال "الإسرائيلي" يواصل إرتكاب المجازر بحق أطفال ونساء غزة في اليوم ال17 للعدوان

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 17على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4500 فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وافادت وزارة الصحة بغزة ، بارتقاء ما يزيد عن 400 شهيد غالبيتهم من الأطفال والنساء من جراء تنفيذ الاحتلال ما يزيد عن 25 مجزرة أمس الأحد.

بدروه، قال طبيب بمستشفى شهداء الأقصى: "نحو 65% من الشهداء والجرحى الذين يصلون المستشفى من الأطفال"

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر محلية، أن مدفعية الاحتلال كثفت قصفها شرق بيت حانون ومحيط موقع فلسطين شمال بيت لاهيا

فيما صعد الطيران الحربي الاسرائيلي من غاراته على أحياء مدينة غزة خلال ساعات الليل.

وصباح اليوم، شنت الطائرات الحربية العشرات من الغارات استهدفت المناطق الشرقية لمحافظتي خانيونس ورفح أسفرت عن استشهاد مايزيد عن 20 مواطناً جلهم من الأطفال والنساء.

في المقابل، ردت المقاومة الفلسطينية بقصف مدن ومستوطنات غلاف غزة بعشرات الصواريخ، فقد أعلنت سرايا القدس قصف نتيفوت برشقة صاروخية رداً على مجازر الاحتلال.

فيما أعلنت كتائب القسام قصف بئر السبع المحتلة برشقة صاروخية رداً على استهداف المدنيين خلال الساعات الماضية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه ومجازره ضد المدنيين في قطاع غزة وسط صمت عربي ودولي وبدعم أمريكي لا محدود الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه على غزة ضاربة بعرض الحائط كافة القوانين واللوائح والقرارات الدولية والإنسانية التى تحمى المدنيين والأطفال والنساء.