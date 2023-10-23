لجنة المتابعة:ما يجري حرب تستهدف لقمة عيش الأسر الفلسطينية وخبزها في غزة

فلسطين اليوم

استنكرت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان لها اليوم الإثنين 23/أكتوبر مواقف مختلف الدول والهيئات والمجتمع الدولي، مدينةتجاهل تعليقهم على جرائم الحرب على غزة.

ودعت اللجنة للعمل الفوري من أجل فتح معبر رفح لسفر الجرحى في ظل الجرائم التي تستهدف حياة الشعب الفلسطيني وإلى "اتخادموقف عربي قوي بإدخال المساعدات لشعبنا وعدم الاستسلام امام الشروط الأمريكية التي تعكس تحكم الاحتلال وحكومته وجيشه بآلياتدخول وتوزيع المساعدات".

وأعلنت عن متابعتها "باستنكار وإدانة بالغين مواقف مختلف الدول والهيئات والمجتمع الدولي التي تتجاهل تماماً التعليق على جرائم الحربالتي يرتكبها الاحتلال، واستهدافه للمنشآت الحيوية الفلسطينية والمخابز والأسواق والمطاعم".

وأوضحت "بأنّ هذه الاستهدافات التي دمرت أسواقاً بكاملها ومخابز ومطاعم تكشف بوضوح عن سياسة الاحتلال المجرم الذي يهدف إلىتجويع المواطنين في قطاع غزة وحرمانهم من الحصول على الخبز والطعام، مؤكدةً "بأنها حرب تستهدف لقمة عيش الأسر الفلسطينيةوخبزها".

وأكّدت اللجنة على "أن صمت الدول والحكومات إزاء هذه الجرائم لن يعفي الاحتلال من العقاب ولن يمنحه هذا الصمت غطاء للتهرب منالعدالة والملاحقة طال الزمان أم قصر".