مقتل جندي "إسرائيلي " في كمين محكم لكتائب القسام شرق غزّة

فلسطين اليوم

أعلن جيش الاحتلال عن مقتل أحد جنوده في الاشتباكات مع كتائب القسام بكيسوفيم على حدود قطاع غزّة اليوم.

بعد أن أعلنت كتائب الشّهيد عزّ الدّين القسام الجناح العسكريّ لحركة "حماس"، عن إيقاع قوّة مدرّعة تابعة لجيش الاحتلال "الإسرائيليّ" في كمين محكم شرقيّ خانيونس جنوب قطاع غزّة بعد اجتيازها السّياج الأمنيّ لأمتار.

وأوضحت القسام، في بلاغ عسكريّ، أن مقاوميها "التحموا مع القوّة المتسلّلة فدمّروا جرّافتين ودبّابة وأجبروا القوّة على الانسحاب وعادوا إلى قواعدهم بسلام".

وذكرت القسام "إنّ مجاهدينا يأكّدون أنّ جنود القوّة الصّهيونيّة الّتي وقعت في كمين خانيونس غادروا آليّاتهم وفرّوا شرق السّياج الزّائل مشيًا على الأقدام".