الصحة: ارتفاع عدد الشهداء والجرحى منذ بداية "طوفان الأقصى"

فلسطين اليوم

كشفت معطيات صادرة عن وزارة الصحة بغزة، مساء اليوم الأحد، عن ارتقاء 4651 شهيدا، بينهم 1873 طفلا، و1023 امرأة، و187 مسنا، و14245 مصابا، منذ بدء العدوان الإسرائيلي.

وأشارت إلى تلقيها 1450 بلاغا عن مفقودين ما زالوا تحت الأنقاض منهم 800 طفل.

وارتكب الاحتلال، بحسب المعطيات، 24 مجزرة خلال 24 ساعة، راح ضحيتها 266 شهيدا، منهم 117 طفلا أغلبهم جنوب غزة، لافتة إلى أن الاحتلال ارتكب 574 مجزرة خلّفت 3600 شهيد وأضعاف هذا العدد ما زالوا تحت الأنقاض، منذ بدء العدوان على القطاع.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 16 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء والجرحى.