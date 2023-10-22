نتنياهو يهدد بتدمير لبنان إذا دخلت حزب الله الحرب..!

فلسطين اليوم

هدّد رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إنه في حال دخول حزب الله الحرب، سيؤدي ذلك إلى دمار لا يمكن تخيله للحزب ولبنان

وأضاف نتنياهو في تصريح صحفي نقله الاعلام العبري، إن رئيس الوزراء ليس متأكدا بعد من نية حزب الله بشأن دخول الحرب.

وقال نتنياهو لقواته، إن حرب غزة مسألة حياة أو موت بالنسبة "لإسرائيل"؛ وفق قوله.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ 16 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء نحو 4385 شهيدًا وعشرات الآلاف من الجرحى.