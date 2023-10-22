"أمان" يدعو إلى تأمين سلامة الإعلاميين في الشرق الأوسط

فلسطين اليوم

دعا تحالف وكالات أنباء البحر الأبيض المتوسط "أمان" إلى التغطية الحرة وتأمين سلامة الإعلاميين في الشرق الأوسط، معربا عن أسفه وقلقه إزاء التقارير الإعلامية حول حوادث مأساوية ضد الصحفيين ووسائل الإعلام.

وأشارت "أمان" في بيان، إلى استشهاد صحفيين من وكالة "رويترز"، وصحفيين فلسطينيين، وإصابة صحفيين من وكالة "فرانس برس" وشبكة الجزيرة والأناضول، وغيرها من وسائل الإعلام.

وأدانت "أمان" بشدة، الاعتداءات التي يتعرض لها الإعلاميون أثناء قيامهم بعملهم، ودعت بشكل عاجل جميع الأطراف إلى حماية الصحفيين والمصورين وأطقم التلفزيون، وتسهيل عملهم في مناطق الصراع.