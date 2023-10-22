اليـوم الـ 16 لـ"طـوفـان الأقصـى".. "إسرائيـل" تُوغل فـي دماء الغزيين بمجـازر دمويـة جديـدة..!!

فلسطين اليوم

يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع لليوم الـ 16 على التوالي، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4300 فلسطيني، وإصابة عشرات الآلاف في صفوف المدنيين، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية.

وأفادت الصحة، اليوم الأحد، بارتفاع عدد شهداء العدوان "الإسرائيلي" المستمر على قطاع غزة إلى4651 بينهم 1873 طفلا و1023 سيدة و187 مسنا إضافة إلى إصابة 14245 مواطنا بجراح مختلفة.

ومنذ فجر اليوم، استشهد أكثر من 50 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وأفادت المصادر المحلية، باستشهاد أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة، جراء القصف على عديد المناطق في القطاع، استهدف في مجمله منازل، وشققا سكنية.

وشنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت طائرة حربية "إسرائيلية" منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

وشن الاحتلال غارة أخرى أوقعت شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم.

واستهدفت طائرة حربية "إسرائيلية" شقة في برج سكني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع البشيتي بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرة حربية منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء و15 مصابا.

ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

وأكد وجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف، الليلة الماضية.

وأشار إلى وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى، جراء استمرار الغارات على منازل المواطنين شرق المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرق من المدينة.

إليكم الأخبــار الميدانيـــة العاجلـة أولًا بـــأول:

4:01 أونروا: نشعر بالصدمة بعد تأكدنا من استشهاد 29 من موظفينا في غزة منذ 7 أكتوبر.

3:59 القناة 14 العبرية: أولي إطلاق صاروخ مضاد للدروع نحو منطقة كيسوفيم بغلاف غزة.

3:53 وسائل إعلام إسرائيلية: قصف حزب الله مواقع للجيش في الشمال أدى لتعطيل جزء من منظومة الرصد على طول الحدود؛ وفق قولها.

3:37 شهيد وإصابات في قصف منزل بجوار مدرسة إيواء أبو حلو في البريج.

1:56 الطيران الحربي الإسرائيلي يقصف منزلاً لعائلة يونس وسط تل السلطان غربي رفح.

1:53 المكتب الإعلامي الحكومي بغزة:50% من الوحدات السكنية بالقطاع تضررت بشكل كلي أو جزئي نتيجة العدوان الإسرائيلي..70%؜ من سكان القطاع أصبحوا خارج منازلهم في نحو 220 مركز إيواء أو تجمعات مستضيفة.

1:52 شهيدان على الأقل وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي لمنزل لعائلة "الكرد" بمشروع بيت لاهيا شمالي القطاع.

1:50 كتائب القسام: قصفنا بطاريات المدفعية شرق "رعيم" برشقة صاروخية.

1:49 المكتب الإعلامي الحكومي: الاحتلال يكثف من قصف واستهداف تجمعات المواطنين بالمناطق الحيوية مثل الأسواق والمخابز بهدف القتل لرفع عدد ضحايا العدوان.

1:46 المكتب الإعلامي الحكومي بغزة: 70%؜ من سكان القطاع أصبحوا خارج منازلهم في نحو 220 مركز إيواء أو تجمعات مستضيفة.