نحو 50 شهيدا وعشرات الجرحى بسلسلة غارات "إسرائيلية" على غزة

فلسطين اليوم

استشهد أكثر من 50 مواطنا بينهم أطفال ونساء، وأصيب العشرات، منذ فجر اليوم الأحد، في غارات عنيفة شنتها طائرات الاحتلال الحربية على مناطق مختلفة من قطاع غزة، خلال العدوان المتواصل لليوم السادس عشر على التوالي.

وأفادت مصادر محلية، نقلا عن مستشفيات القطاع، باستشهاد أكثر من 50 شهيدا وعشرات المصابين بينهم حالات خطرة، جراء القصف على عديد المناطق في القطاع، استهدف في مجمله منازل، وشققا سكنية.

وشنت الطائرات الحربية "الإسرائيلية" سلسلة غارات على مدينة رفح جنوب القطاع، واستهدفت منازل، وأوقعت شهداء ومصابين، بينهم أطفال ونساء.

كما استهدفت طائرة حربية "إسرائيلية" منزلا في منطقة الزوايدة وسط القطاع، ودمرته بشكل كامل، كما قصفت آخر غرب مستشفى الشفاء غرب مدينة غزة، وأوقعت إصابات في صفوف من لجأوا إليه.

وغارة إسرائيلية أخرى أوقعت شهداء وجرحى وسط مدينة خان يونس، وما زالت أعداد من المواطنين تحت الركام، تحاول فرق الإنقاذ انتشالهم.

واستهدفت طائرة حربية إسرائيلية شقة في برج سكني بمنطقة الصفطاوي شمال مدينة غزة، ما أدى إلى وقوع شهداء وجرحى، بالإضافة إلى ارتقاء آخرين في استهداف منزل في شارع البشيتي بمدينة رفح جنوب القطاع.

وقصفت طائرة حربية منزلا في بلدة بيت لاهيا شمال القطاع، ما أدى إلى وقوع 9 شهداء و15 مصابا.

ودمر طيران الاحتلال الحربي برج النصر المعروف ببرج "موسى عرفات" بشكل كامل في حي النصر شمال مدينة غزة.

وأكد وجود جثامين أكثر من 80 شهيدا في ساحة مستشفى شهداء الأقصى بمدينة دير البلح وسط القطاع، عقب القصف الصاروخي الإسرائيلي العنيف، الليلة الماضية.

وأشار إلى وصول عدد من الإصابات إلى المستشفى، جراء استمرار الغارات على منازل المواطنين شرق المدينة.

وأطلقت مدفعية الاحتلال الإسرائيلي عشرات القذائف صوب المناطق الشرقية على طول الشريط الحدودي شرق قطاع غزة، وتركزت في أحياء مدينة غزة الشرقية وتحديدا التفاح والزيتون والشجاعية ومنطقة جحر الديك إلى الجنوب الشرق من المدينة.

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة لليوم الـ16 على التوالي، وسط زيادة عدد المجازر المرتكبة بحق المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، ما أسفر عن ارتفاع عدد الشهداء نحو 4385 شهيدًا وعشرات الآلاف من الجرحى.