جيش الاحتلال يحدث حصيلة أعداد القتلي في صفوفه منذ بداية العدوان على غزة

فلسطين اليوم

حدث جيش الاحتلال "الإسرائيلي" ، صباح اليوم الأحد 22/10/2023م، إحصائية أعداد القتلي في صفوفه منذ اليوم الأول لعدوانه المتواصل لليوم ال١٦ على قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال في تصريحات صحفية:" 307 جنديا وضابطا سقطوا منذ بداية الحرب".

واضاف:"صعدنا عملياتنا في قطاع غزة لتقليل الخطر على قواتنا في المرحلة المقبلة".

ولليوم ال١٦ على التوالي يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4 آلاف شهيد، وإصابة عشرات الآلاف جلهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية