مدير "الأونروا": الوضع في قطاع غزة فظيع والامدادات الإنسانية محدودة جدا

فلسطين اليوم

أكد مدير عمليات الأونروا في قطاع غزة، اليوم الأحد 22/10/2023م، أن الوضع في قطاع غزة فظيع والإمدادات الإنسانية محدودة جدا والغذاء ومياه الشرب أصبحا نادرين.

وقال مدير الأونروا في تصريحات صحفية:" نحن بحاجة إلى خط إمداد مستدام من المساعدات لتجنب وقوع كارثة في القطاع".

ولليوم ال١٦ على التوالي يتواصل العدوان "الإسرائيلي" الهمجي على قطاع، بقصف عنيف من الطائرات والزوارق الحربية، والمدفعية، التي تستهدف في مجملها المنازل والأبراج والبنايات السكنية، ما أسفر عن ارتقاء ما يزيد عن 4 آلاف شهيد، وإصابة عشرات الآلاف جلهم من المدنيين الأطفال والنساء وكبار السن، إلى جانب تدمير بالممتلكات العامة والخاصة، والبنية التحتية