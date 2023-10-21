الجهاد الإسلاميّ تزفّ شهيدًا من السّاحة السورية ارتقى خلال معركة طوفان الأقصى

فلسطين اليوم

زفّت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي"، في بيان لها، اليوم السبت، "شهيدها المجاهد محمد محمود موسى (41 عامًا).

وارتقى الشهيد موسى، اليوم السبت في جنوب لبنان أثناء قيامه بواجبه الجهادي نصرة لغزة ضمن معركة طوفان الأقصى".

ويتواصل العدوان "الإسرائيلي" على غزة والضفة ولبنان لليوم الـ16 على التوالي، ما أسفر ارتقاء ما يزيد عن ٤٠٠٠ شهيد وإصابة عشرات الآلاف منذ بداية معركة "طوفان الاقصى" في السابع من أكتوبر 2023.