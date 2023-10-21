بعد مقتل جندي "إسرائيلي"، صاروخان مضادان للدروع نحو أهداف "إسرائيلية" على حدود لبنان..

فلسطين اليوم

أعلن جيش الإحتلال "الإسرائيلي"، اليوم السبت، مقتل ضابط في سلاح الإحتياط وإصابة 3 آخرين خلال تبادل لإطلاق النار أمس الجمعةمع مقاتلين من "حزب الله" على الحدود مع لبنان.

وأفادت وسائل إعلامية لبنانية، ظهر اليوم السبت، عن أن قذائف هاون أُطلقت من جنوبي لبنان استهدفت مواقع عسكرية "إسرائيلية" فيمزارع شبعا اللبنانية المحتلة، فيما رد الجيش "الإسرائيلي" بقصف مناطق حرجية.

يأتي هذا بعد ساعات على زيارة وزير الأمن "الإسرائيلي" الحدود الشمالية مع لبنان، حيث صرّح أمام مجموعة من الضباط والجنود أن"حزب الله قرر الاشتراك بهذه الحرب، وهو يدفع ثمن ذلك، نستعد لكل إمكانية، أمامنا تحديات كبيرة".

وأعلن لاحقا جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، في بيان، عن رصده إطلاق قذائف صاروخية من لبنان باتجاه مزارع شبعا.

وكان قد أعلن جيش الاحتلال، صباح اليوم، عن مقتل جندي احتياط آخر، قُتل على الحدود اللبنانية إثر استهدافه، بصاروخ مضاد للدروع،يوم أمس الجمعة.

كما وجاء في الإعلان إن جنديين آخرين أُصيبا بحالة متوسطة، وثالث بحالة طفيفة.

والذي أعلن "حزب الله"، أمس الجمعة، قصف عدد من مواقع الجيش الإسرائيلي على الحدود، فيما رد الأخير بقصف جوي ومدفعي فيجنوب لبنان استهدف مواقع لـ"حزب الله" واستهداف ما اعتبره "خلايا" على الحدود وقتل متسلل بعد اشتباك أسفر عن إصابة جنديبجراح خطيرة.

ورصد الجيش الإسرائيلي إطلاق نحو 20 قذيفة من لبنان نحو مواقع له وبلدات حدودية، بالإضافة إلى عدد من الصواريخ المضادة للدروعالتي استهدفت قوات ومواقع له.